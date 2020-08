Calciomercato Milan, arriva l’ufficialità della cessione

Il Milan pensa ad una vera e propria rivoluzione in vista della prossima stagione, specie visti i risultati ottenuti nel concludersi di quest’ultima. I rossoneri avranno bisogno di innesti importanti, ma per farlo dovranno esserci anche delle cessioni. Intanto, nella giornata di oggi, è arrivata l’ufficialità per quanto riguarda una partenza.

Ultime Milan: Ricardo Rodriguez al Torino, è ufficiale

I rossoneri hanno ceduto Ricardo Rodriguez al Torino, e da pochi minuti è arrivata l’ufficialità della notizia. Un buon rinforzo per la squadra granata, che lo ha cercato per diverso tempo in questo ultimo periodo. Al Milan andranno 3 milioni di euro più bonus, mentre il giocatore percepirà 1,8 milioni all’anno più eventuali bonus. Lo svizzero negli ultimi mesi non aveva praticamente mai trovato spazio, e le sue prestazioni erano calate parecchio già dallo scorso anno. L’arrivo di Theo Hernandez gli ha praticamente sbarrato la strada, la cessione era praticamente certa e preannunciata.

Cessione Rodriguez: il comunicato

“Ac Milan comunicata di avere ceduto a titolo definitivo Ricardo Rodriguez al Torino. Il club rossonero augura al giocatore le migliori soddisfazioni nelle stagioni a venire”.

Torino che invece ha subito dato il benvenuto al terzino ex Wolfsburg, che andrà nuovamente ad incontrare Giampaolo, tecnico che ad inizio stagione gli aveva dato fiducia.

