Calciomercato Milan, accordo per il rinnovo: c’è la data dell’annuncio

Il Milan ha chiuso sicuramente in crescendo la stagione e riportando quella fiducia e speranza nell’intero ambiente che mancava da tempo. Il club giallorosso ha puntato sulla continuità e dopo Stefano Pioli sono in arrivo gli accordi anche per altri rinnovi di contratto. Infatti, la società sta lavorando con insistenza per la firma di due calciatori in particolare, Gianluigi Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic.

Milan, rinnovo per Ibrahimovic

Può aspettare ancora un po’ il giovane portiere italiano, meno Ibra. L’attaccante svedese ha un contratto in scadenza dal 31 agosto, dunque entro qualche settimana potrà essere svincolato per firmare poi con un nuovo club. Ma non sarà così. Ibrahimovic è pronto a chiudere con il Milan e restare in rossonero ancora.

Milan, rinnovo Ibrahimovic: c’è l’accordo e l’annuncio dopo la firma

Secondo quanto riportato da Calciomercato Sky Sport, Zlatan Ibrahimovic è ormai ad un passo dal rinnovare con il Milan. Le parti in causa sono sempre più vicini alla firma del nuovo contratto. Ingaggio di 5 milioni a stagione fino al 2021. L’annuncio del prolungamento di contratto del calciatore arriverà lunedì, così che Ibra potrà anche essere presente al raduo pre ritiro estivo del Milan di Stefano Pioli.