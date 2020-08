Calciomercato Juventus, Paratici vola a Londra: si chiude un maxi scambio

La Juventus è a lavoro in vista della prossima stagione. Il club bianconero dovrà fare bene e molto per riprendere la fiducia dell’ambiente. Esonerato Maurizio Sarri e tifosi scontenti con la società. Discussa e non poco, invece, la scelta di prendere per la panchina un tecnico inesperto come Andrea Pirlo. Intanto, i dirigenti sono attivi sul mercato in entrata e in uscita. Si cerca su tutti una punta.

Juventus, Paratici vola a Londra per la punta

La Juve è alle prese con il problema Gonzalo Higuain. L’attaccante argentino non ha voglia di lasciare in anticipo il club con ancora un anno di contratto e sta pensando di restare seriamente. La società però non può puntare ancora su di lui. Si complica Milik e allora Paratici che non vuole più perdere tempo vola a Londra per trattare il suo prossimo attaccante.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, la decisione di Higuain sul futuro

Juventus, Paratici vola a Londra: scambio Jimenez-Alex Sandro

Fabio Paratici, Chief Football Officer bianconero è volato a Londra in queste ore per trattare con il Wolverhampton la punta messicana Raul Jimenez. Il calciatore è in cima alla lista dei desideri del club bianconero e si sta provando a mettere in piedi la trattativa. Intanto, l’alto prezzo potrebbe far si che la Juve inserisca diverse contropartite tecniche per acquistarlo. Tra i vari nomi c’è quello più gettonato che è quello di Alex Sandro.