Calciomercato Juventus: triangolo estivo con Roma e Atalanta

Calciomercato Juventus: triangolo tra club con Gollini, Florenzi e Perin

Il calciomercato della Juventus si infiamma, assieme a quello di Roma e Atalanta. Sì, tre club invischiati in un solo affare, che vede il giro di tre perni importanti per ogni club. La Juventus di Andrea Pirlo, tecnico da poco promosso alla prima squadra e già pronto ad addentrarsi nel calciomercato, è a caccia di un esterno, che possa fungere da jolly. E’ per questo che il calciatore in arrivo potrebbe essere Alessandro Florenzi, capace di giocare nei 4 di difesa, ma anche a centrocampo, per regalare allo stesso nuovo allenatore, più soluzioni per il suo scacchiere.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Fiorentina, clamorosa ipotesi Bernardeschi: la situazione

Juventus, giro di calciomercato con Atalanta e Roma: tutto (o quasi) dipenderà dall’addio di Pau Lopez

A riportare la notizia di un asse caldissimo che vede protagoniste Bergamo, Torino e Roma, sono i colleghi del Corriere della Sera. I club di Serie A stanno lavorando al possibile scenario. Florenzi alla Juventus, Gollini alla Roma, con l’addio di Pau Lopez. E in uscita dalla Juve, chi? Logico pensare a Mattia Perin, che andrebbe ad occupare il ruolo lasciato vacante proprio da Gollini. L’estremo difensore bianconero, infatti, tornerà dal prestito del Genoa, per giocarsi una chance in Champions League e da protagonista, con la maglia degli orobici.