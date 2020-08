Calciomercato Inter, non si molla la pista che porta a Messi

L’Inter, nonostante i continui assalti del Manchester City di Pep Guardiola e del Paris Saint Germain dove gioca il suo ex compagno Neymar, resta in partita per aggiudicarsi il colpo Lionel Messi.

Messi a Milano, l’Inter spera ancora nel colpaccio

La famiglia di Messi ha comprato casa nella capoluogo della Lombardia solo per lavoro. Il Manchester City ed il Paris Saint Germain continuano la caccia al fuoriclasse argentino, la società nerazzurra continua a pedinare tutti i suoi movimenti e spera di realizzare il colpo del secolo. Secondo la ‘Gazzetta dello Sport‘, il padre del calciatore, Jorge, avvierà un’attività che riguarderà le pubbliche relazioni e le comunicazioni: perché proprio oggi, in Italia? Tutto ciò porta a pensare a degli sgravi fiscali, per attività da condurre nel nostro paese. Basta ad accostare la Pulce ai nerazzurri? La cosa certa è che in questo momento l’Inter è concentrata sulla finale di Europa League contro il Siviglia di questo venerdì. Il patron dei blaugrana, Bartomeu, ieri ha dichiarato che il calciatore rimarrà in Liga anche nella prossima stagione con Koeman nuovo tecnico.

Difficile però che il giocatore sia così sicuro. Non è da scartare l’ipotesi che Messi possa liberarsi a parametro zero nella stagione 2020-2021.

Psg ed il City rimangono alla finestra

Pep Guardiola spera di portarlo in Premier League per fargli provare una nuova esperienza. Stesso discorso del suo amico Neymar che vorrebbe farlo trasferire in Francia. Suning non molla e aspetta le prossime mosse della famiglia del numero 10 blaugrana.