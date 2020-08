Calciomercato Fiorentina, pronta un’offerta al PSG

La Fiorentina vuole tornare grande, e per farlo avrà bisogno di colpi importanti, soprattutto in vista della prossima stagione. Questa annata appena conclusa è stata in chiaro scuro, e soltanto qualche risultato nelle ultime partite sembra aver salvato la faccia alla squadra di Firenze. Ora però, con i migliori presupposti possibili, sono pronti degli investimenti importanti.

Mercato Fiorentina: assalto a Paredes, la strategia

La squadra viola vuole rinforzarsi anche a centrocampo, e dopo aver preso Duncan ed Amrabat, ora vorrebbe portare avanti un assalto concreto per Leandro Paredes, attualmente in forza al PSG. L’argentino, già lo scorso anno accostato all’Italia, ha già esperienza nel nostro campionato, visto che ha vestito le maglie di Empoli prima e Roma poi. Un rinforzo interessante per la Fiorentina, la quale avrebbe già in mente una strategia: presentare un’offerta di prestito biennale che poi si andrebbe a trasformare in obbligo di riscatto. Questa la notizia riportata dal Corriere dello Sport.

Paredes-Fiorentina: quando ci saranno novità

La Fiorentina è intenzionata a provarci sul serio per Paredes, ma la sensazione è che per il momento ogni discorso sarà rimandato. A quando? Probabilmente dopo la finale di Champions League, ovvero quando i parigini potranno finalmente tirare le somme sull’intera rosa. I viola sono fiduciosi, l’argentino può tornare in Serie A.

