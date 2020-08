Barcellona, UFFICIALE: arriva Koeman. Il comunicato del club

Barcellona, Koeman ha firmato: l’annuncio ufficiale del club blaugrana

E’ cominciata la rivoluzione Barcellona, è Koeman il nuovo allenatore. Nero su bianco, la firma è arrivata e l’annuncio del club blaugrana è stato pure pubblicato. Sì, perché sul sito ufficiale della società catalana è apparso il comunicato che riguarda proprio il nuovo allenatore.

Barcellona, ritorna Koeman: le parole nel comunicato ufficiale della società catalana

Nei giorni scorsi era stato annunciato l’esonero di Quique Setien, a seguito della clamorosa sconfitta per 8-2 contro il Bayern Monaco, che segnerà per sempre la storia della Champions League e del Barcellona stesso, in negativo. “Bentornato a casa”, scrivono i blaugrana nel comunicato ufficiale. La voglia del patron Bartomeu che non si è mai nascosto di volere una vera e propria rivoluzione nel suo club, di ripartire proprio dal tecnico classe ’63. Lui che l’area tecnica l’ha già occupata al Barça, nel ruolo di vice-allenatore nella stagione 98/99. Un vero e proprio ritorno a casa dopo le annate vissute da calciatore, gloriose, per il 4 volte campione di Spagna e vincitore della Uefa Champions League del 1992. Insomma, è un Barça che riparte dai perni vincenti del suo passato, per rendere il futuro vincente quanto gli anni d’oro del club stesso. E Koeman può appunto rappresentare la scintilla giusta, per riaccendere entusiasmo in Catalogna.