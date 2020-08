Oroscopo di domani 19 agosto: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo mercoledì.

Oroscopo Paolo Fox 19 agosto 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Vivi in una condizione fisica di forza durante il mattino. Poi tornerà l’agitazione. Di recente ci sono stati problemi nel parlare. Si tornerà a discutere o vivere momenti difficili. Questioni di lavoro da risolvere con l’aiuto di un esperto.

Toro. Si torna a ragionare in giornata. Le cose sfuggono di mano, in particolare quando al tuo fianco c’è una persona caotica. Fai attenzione ai rapporti con Ariete e Bilancia, c’è confusione nell’aria.

Gemelli. Giornata che parte bene, poi ci sarà un lieve calo fisico. Più ci avviciniamo alla fine dell’anno e più ci sarù vigore in questo cielo.

Cancro. Per intendersi a livello sentimentale bisogna avere le idee chiare. Con Pesci e Scorpione puoi intrigarti molto. Si stanco di dover lottare a lavoro per qualcosa che dovresti già aver ottenuto.

Leone. Marte favorevole, c’è tanto da fare. Entro l’estate dovrai fare un cambiamento a lavoro, potresti avere il dente avvelenato.

Vergine. La Luna entra nel tuo segno, i lavoratori autonomi noteranno la cosa. E’ tempo di recuperare in amore.

Oroscopo Paolo Fox 19 agosto 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. In amore ci vuole pazienza, particolare il rapporto con Ariete, Cancro e Capricorno. Ce ne vuole ancora di più.

Scorpione. I prossimi due giorni saranno molto delicati dal punto di vista personale. Dovrete fare attenzione a non cadere nelle provocazioni altrui. In amore c’è da recuperare l’intesa persa negli ultimi tempi: i mesi estivi potrebbero essere decisivi per pensare a qualcosa di più serio.

Sagittario. Giornata molto importante per te: stai per prendere una decisione molto importante. Valuta tutto con lucidità, sei una persona saggia e riuscirai a scegliere bene.

Capricorno. Sei in recupero fino a venerdì. Sai che nella vita non si ottiene nulla di corsa. In questo momento consiglio di essere cauti.

Acquario. Non è un momento felicissimo per te, soprattutto in amore. Ti senti ancora insicuro con i tuoi sentimenti, e questo ti sta portando a sprecare più di qualche chance.

Pesci. Questa estate è stata particolare per te, a volte ti sei sentito un po giù di morale. Ora però piano piano stai riacquisendo grande serenità, e anche le persone che ti sono intorno se ne accorgono.

Lazio-Capricorno: Stelle importanti in arrivo, sei in recupero da quanto accaduto con il caso David Silva. Vorresti avere qualche garanzia in più in futuro. Essere cauti è la cosa migliore.