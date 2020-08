Calciomercato Napoli, trittico di rinnovi: il comunicato (UFFICIALE)

Calciomercato Napoli, è ufficiale: Di Lorenzo, Mario Rui ed Elmas rinnovano in azzurro

Il calciomercato del Napoli parte dai rinnovi. Sono ora ufficiali quelli di Giovanni Di Lorenzo, Mario Rui ed Elmas. Sul sito della SSC Napoli è comparso un comunicato, all’interno del quale si è annunciato il futuro di ben tre calciatori, perni importanti dello scacchiere di Gennaro Gattuso. Assieme all’agente Mario Giuffredi, il Napoli ha lavorato sui rinnovi di Giovanni Di Lorenzo e Mario Rui, in attesa di conoscere il futuro di Elseid Hysaj. Oltre ai due, con George Gandi – agente del macedone – si è trovata un’intesa totale per il rinnovo anche del classe ’99.

Rinnovi Di Lorenzo, Mario Rui ed Elmas: il comunicato ufficiale della SSC Napoli

Il Napoli ha svelato, dopo aver ufficializzato i rinnovi sul proprio sito ufficiale, quanto dureranno gli accordi con gli stessi calciatori. Non sono ovviamente state svelate le cifre, che non sono ancora note, ma nero su bianco si è formalizzato un contratto quinquennale, valido appunto fino al 2025. Di Lorenzo ed Elmas hanno convinto subito, tant’è che dopo un solo anno si sono riuniti negli uffici di Aurelio De Laurentiis per rinnovare, Mario Rui invece ha convinto dopo un periodo in cui la sua cessione sembrava poter avvenire. Discorso analogo per Hysaj, che aveva chiesto pubblicamente la cessione e ora si trova ad essere un perno importante dell’undici titolare di Gennaro Gattuso. Di seguito, il comunicato ufficiale del club azzurro.