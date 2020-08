Il Napoli non si ferma a Victor Osimhen. Il club azzurro ad oggi sta provando a chiudere per alcune cessioni importanti per tornare a fare cassa. Su tutti ci sono Koulibaly e Allan, ormai ad un passo dal trasferimento in Premier League con Manchester City ed Everton. Gli azzurri però vogliono iniziare la prossima stagione con il piede giusto e c’è un forte senso di rivalsa dopo la stagione attuale chiusa al settimo posto. Per questo la società si sta muovendo con largo anticipo rispetto al solito sul mercato.

Napoli, Boga è l’obiettivo numero uno in attacco

Jeremie Boga, esterno d’attacco del Sassuolo, è finito nel mirino del Napoli già dalla scorsa stagione. Il calciatore ivoriano ha conclusa l’attuale anno in Serie A con numeri e prestazioni importanti, per questo ora gli azzurri vogliono acquistarlo subito per anticipare la concorrenza. Tanti big su di lui in giro per l’Europa, ma anche il giocatore sembra molto intenzionato ad approdare in azzurro.

Napoli, l’agente di Boga rivela dell’incontro decisivo

Ad uscire allo scoperto riguardo la trattativa è stato Daniel Boga, fratello e agente del calciatore del Sassuolo. Daniel ha rivelato di essere a conoscenza del forte interesse del Napoli e degli apprezzamenti di Gattuso e Giuntoli riguardo suo fratello Jeremie che è molto felice. Il Napoli è considerato un grande club da loro e ha poi concluso l’intervista a Kiss Kiss Napoli che incontrerà il Sassuolo nei prossimi giorni per qualcosa di molto importante, ma ha escluso che si possa trattare il rinnovo con i neroverdi.