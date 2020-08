Calciomercato Milan: per Chiesa c’è speranza, le ultime

Milan, il prezzo di Federico Chiesa sta calando. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Fiorentina starebbe pensando di abbassare le sue richieste.

Calciomercato Milan: Chiesa può partire per 60 milioni

Dieci milioni in meno per Federico Chiesa. Secondo le ultime di Gazzetta, la Fiorentina avrebbe deciso di fare un passettino indietro.

E’ un periodo caldissimo per le trattative di calciomercato che tuttavia vanno ancora a rilento anche per la difficoltà di reperire risorse economiche dopo la crisi del mondo del calcio dovuta al covid.

A risentirne anche la Fiorentina che, da un’iniziale richiesta di 70 milioni per lasciar andare Federico Chiesa, avrebbe calato le sue pretese a 60.

L’esterno classe 1997, punto di forza della Fiorentina di Giuseppe Iachini, autore di 11 gol e 9 assist in 37 gare tra Serie A e Coppa Italia, molto probabilmente dirà addio.

Fiorentina: sacrificio Chiesa

Nonostante la volontà di Rocco Commisso di costruire una grande Fiorentina, il patron americano avrebbe deciso di lasciar andare il calciatore.

Per farlo il ds Pradè aspetta un’offerta ritenuta congrua al valore del calciatore. Commisso, per Chiesa, ha sempre chiesto 70 milioni di euro. Ora la valutazione è scesa a 60 milioni anche se offerte importanti ancora non ne sarebbero arrivate.

In questa fase di stallo, bisognerà vedere se Chiesa si ‘accontenterà’ di firmare il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022 o aspetterà una big. Con la Juventus fuori dai giochi e l’Inter che ha già virato sul altri calciatori, l’unica big capace di prendere Chiesa sembrerebbe essere il Milan.

