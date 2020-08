Calciomercato Juventus: il Newcastle soffia l’attaccante ai bianconeri

Juventus, Milik può finire al Newcastle. Secondo le ultime di mercato, l’attaccante polacco potrebbe lasciare la Serie A.

Calciomercato Juventus: il Newcastle prende Milik?

Beffa per la Juventus in arrivo? Il club bianconero ad oggi non sembra aver intenzione di mollare per Arkadiusz Milik.

Tuttavia sul calciatore ci sarebbe anche il Newcastle: secondo quanto riportato da Rai Sport, infatti, il club inglese negli ultimi giorni avrebbe contattato il patron dei partenopei Aurelio De Laurentiis per lavorare sull’acquisto dell’attaccante Milik.

In questo modo i bianconeri starebbero cercando di cappire la fattibilità dell’eventuale operazione. L’attaccante polacco, che si è promesso a Paratici, potrebbe dare l’ok.

Nelle ultime settimane, infatti, Milik aveva rifiutato le proposte di rinnovo prospettategli dal Napoli e l’interesse degli altri club. Tuttavia in queste settimane la situazione Higuain a Torino non si è sbloccata e Milik rischia di rimanere al palo.

Mercato Napoli: gli azzurri spingono per la cessione

Il Napoli non vorrebbe cedere Milik agli eterni rivali della Juve, ma gli azzurri dovranno fare i conti con il contratto in scadenza tra un anno anno.

Per questa ragione, nonostante la richiesta iniziale da 40 milioni di euro, alla fine De Laurentiis potrebbe privarsi del calciatore per 25-30 milioni, cifra alla quale punta di arrivare la Juventus.

Se nessun club accontenterà De Laurentiis, il numero uno azzurro sarebbe “costretto” a a fine mercato ad abbassare le pretese. Ecco perchè l’offensiva del Newcastle, che nei giorni scorsi aveva effettuato dei sondaggi anche per Edinson Cavani, ora rischia di complicare i piani della Juve.

