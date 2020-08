Calciomercato Juventus, l’agente di Dybala tuona: “Voci false”

Calciomercato Juventus, Dybala resta in bianconero: lo conferma l’agente

E’ al centro delle voci di calciomercato che riguardano la Juventus e parliamo della Joya argentina, Paulo Dybala. Non solo Cristiano Ronaldo o Higuain dopo la clamorosa eliminazione contro il Lione, si è vociferato nei giorni scorsi di un presunto malumore da parte dello stesso Dybala, con Pirlo che potrebbe escluderlo dal suo progetto. A tuonare è l’agente del calciatore, Jorge Antun, riportate dai colleghi di Calciomercato.it.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus: pronta l’offerta folle per Cristiano Ronaldo dalla Premier

Juventus, le parole di Jorge Antun (agente Dybala): altro che cessione

Ha parlato del futuro di Dybala ed è ancora in chiave Juventus, l’agente dello stesso calciatore. Jorge Antun si scaglia contro i giornali: “Voci false, Paulo Dybala è un giocatore della Juventus ed è felice di esserlo. Ho letto alcune cose che non sono per niente vere. Lavoriamo con la società, siamo in contatto, perché vogliamo il rinnovo”.

Parole al veleno verso quei rumors che, secondo lo stesso agente del calciatore, restano solo voci di calciomercato e nient’altro. Sì, perché il futuro di Dybala sarebbe ancora alla Juventus, con la proposta della Juventus che si sarebbe spinta fino agli undici milioni. Si continua a registrare, intanto, la voglia di arrivare a 15 da parte dello stesso agente, che assiste Paulo Dybala.