Lionel Messi non ha fatto ancora capire al Barcellona se continuerà a giocare con la maglia blaugrana anche la prossima stagione. Intanto l’Inter cerca di piazzare il colpaccio, ma non è l’unica squadra in Europa sulle tracce del fantasista argentino.

Messi-Barcellona, i tifosi rimangono col fiato sospeso

Mai stato così distante dalla società catalana. I tifosi del Barcellona sono preoccupati per il silenzio del suo idolo Leo Messi. Il capitano, infatti, non ha ben chiarito cosa vorrà fare e dove vorrà andare a giocare la prossima stagione. In casa blaugrana la situazione non è delle migliori. La ‘Pulce’ si aspettava le dimissioni dell’attuale presidente Bartomeu e del direttore sportivo Abidal nella giornata di ieri, ma tutto ciò non si è verificato. Ciò ha inorridito, ancor di più, il capitano della squadra. Sembra che per farlo “calmare” il patron voglia riportare a casa, dal Psg, Neymar. Ottima idea, peccato che non ci siano soldi nelle casse del club.

Semmai può avvenire il contrario. Quello sì: Messi al PSG. Senza dimenticare il City di Guardiola pronto ad aspettarlo a braccia aperte (Fair Play Finanziario permettendo). L’Inter non ha ancora quella potenza economica degli sceicchi proprietari di questi due club ed in più l’argentino vorrebbe vincere di nuovo la Champions subito: un qualcosa che Conte non può garantirgli con la stessa probabilità dei rivali.

Messi a Milano per…moda

Secondo il ‘Corriere dello Sport’ la famiglia dell’argentino avrebbe preso casa in Italia per lanciare un marchio proprio. Così il papà del calciatore, Jorge Messi, prenderebbe la residenza a Milano ed il figlio comprerebbe una casa vicina a quella di suo padre.