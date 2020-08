Inter, Marotta: “Squadra determinata, orgogliosi di rappresentare l’Italia”

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro lo Shakhtar Donetsk. Il dirigente nerazzurro ha spiegato le sensazioni in vista della semifinale d’Europa League contro il Siviglia.

Inter-Shakhtar Donetsk, le parole di Marotta

Il dirigente nerazzurro ha spiegato di come la presenza del presidente vicino la squadra per la semifinale sia determinante. Marotta ha poi elogiato l’allenatore e la squadra per l’impresa nell’arrivare in semifinale e a 90 minuti dalla possibile finale con il Siviglia. La squadra è determinata per affrontare la semifinale ed è carica in vista della possibilità di conquistare un trofeo al primo anno sotto la gestione Conte. La società ha poi mostrato entusiasmo ad essere ancora l’unica italiana in corsa in Europa ed è felice di poter rappresentare il paese in queste ultimi fasi della stagione.

