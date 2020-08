Inter-Shakhtar 5-0: la coppia Lu-La fa volare i nerazzurri in finale

Scendono in campo per le semifinali di Europa League, sempre in Germania, Inter-Shakhtar. Ecco sintesi e tabellino.

Inter-Shakhtar, risultato e la sintesi della bellissima sfida di Europa League

E’ l’ultimo treno per il calcio italiano, fatto fuori da ogni competizione, con zero squadre in semifinale di Champions League, ma con l’Inter ancora in gioco, a caccia di una finale. Sarebbe un orgoglio per Conte, che aveva trovato le semifinali di Europa League con la sua ex Juventus, eliminata poi dal Benfica. Antonio Conte vuole un destino diverso per l’Inter, che parte forte in campo, trovando la rete al minuto 18. E’ Lautaro Martinez a sbloccare la sfida, con un’incornata di testa che permette di sfondare la rete. L’Inter insiste, ma lo Shakhtar sale in cattedra. Al termine dei 45 minuti di gioco il risultato è di 1-0, i nerazzurri chiudono la prima frazione di gioco in avanti.

Nella ripresa è si scatenano i ragazzi di Antonio Conte, che ammattiscono lo Shakhtar. A scatenarsi è la coppia formata da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Dopo il gol di Danilo D’Ambrosio su calcio d’angolo è prima Lautaro ad allungare il risultato, poi ci pensa un doppio Lukaku che di prepotenza, porta l’Inter verso la finale di Europa League. Dopo ventuno anni un’italiana riesce ad approdare in finale di Europa League (ex Coppa Uefa): Antonio Conte vuole riscrivere la storia dell’Inter.

Inter-Shakhtar, il tabellino

GOL: 18′ Lautaro Martinez

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Conte.

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Dodo, Kryvtsov, Khocholava, Matviyenko; Marcos Antônio, Stapanenko; Marlos, Alan Patrick, Taison; Junior. Allenatore: Castro

ARBITRO: Marciniak