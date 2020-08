Inter-Shakhtar 2-0, raddoppiano i nerazzurri: D’Ambrosio vola (VIDEO HIGHLIGHTS)

Inter-Shakhtar, 2-0 in Germania: il gol è di D’Ambrosio

Raddoppio per i nerazzurri, è 2-0 in Inter-Shakhtar. Dopo il colpo di testa di Lautaro Martinez, arriva al 64′ il secondo gol di testa, questa volta direttamente da calcio d’angolo. E’ in un momento straordinario Danilo D’Ambrosio che raccoglie in area il pallone calciatore da Marcelo Brozovic, e impatta alla grande il pallone con la fronte piena. Il difensore ancora determinante, raddoppio per l’Inter, che compie un passo importante verso la finale di Europa League.