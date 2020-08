La Roma inizia la sua nuova avventura sotto la gestione di Dan Friedkin. Addio a James Pallotta che non ha mai avuto un ottimo feeling con l’ambiente giallorosso. Un nuovo americano per Roma e i suoi tifosi. Friedkin è pronto a partire con un progetto ambizioso, ha deciso di venire a investire in Italia e vuole farlo nel migliore dei modi.

Roma, il progetto ambizioso di Friedkin

La Roma è passata da oggi ufficialmente a Dan Friedkin e al suo gruppo americano. Nel comunicato il nuovo presidente giallorosso ha mostrato tutta la sua voglia di lavorare duramente per portare la Roma subito ai livelli top. La società si sta mettendo già a lavoro per mettere su una rosa forte da affidare nelle mani di Fonseca.

Calciomercato Roma, via Pau Lopez: scelto il sotituto, è il primo colpo

Come riportato da Il Messaggero, la Roma cambierà in motli ruoli, soprattutto in quello di porta. Il club cederà Pau Lopez per affidarsi ad un altro portiere. Nel mirino ci sono su tutti Alex Meret e Salvatore Sirigu che ha comunicato al Torino di Cairo di voler partire. L’esperto portiere sarà ceduto per una cifra intorno agli 8 milioni di euro. Fienga e De Sanctis sono a lavoro per chiudere il colpo.