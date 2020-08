Il Napoli è alla ricerca del nuovo giocatore per sostituire Josè Callejon. Si guarda in Serie A, specialmente in casa Roma. C’è già stata un’offerta per il calciatore. Ecco i dettagli.

Per Under 10 milioni + Maksimovic

Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’ il Napoli fa sul serio per il nazionale turco e trequartista della Roma, Cengiz Under. Quest’ultimo piace molto al tecnico Gennaro Gattuso, lo vede come giusto erede di Callejon sulla fascia destra d’attacco. La società giallorossa valuta il suo tesserato almeno trenta milioni di euro (compresi i bonus). Aurelio De Laurentiis sta pensando di inserire nella trattativa anche il difensore serbo Nikola Maksimovic. Quest’ultimo pareva molto vicino ad uno sbarco in Premier League: Carlo Ancelotti lo voleva nel suo Everton per la prossima stagione.

La Roma ci sta pensando a questa sorta di scambio, visto che è alla ricerca di un nuovo difensore centrale (Chris Smalling non è stato riscattato ed è ritornato al Manchester United).

Intanto per Callejon è derby andaluso

Molto probabilmente Josè Callejon ritornerà in Spagna dopo aver militato con il club partenopeo per ben sette anni. L’ex Real Madrid è conteso dalle due squadre di Liga: il Betis e il Siviglia (ieri sera ha battuto, in semifinale, il Manchester United per 2-1 ed è volata in finale, aspettando la vincente tra Inter e Shaktar Donetsk)