Calciomercato Lazio, due super ipotesi per la difesa

La Lazio si prepara ad affrontare la prossima stagione, e magari anche a ripetersi dopo l”ottimo risultato raggiunto quest’anno. La Champions League mancava da tanto tempo, e sia Inzaghi che dirigenza sanno bene che serviranno dei colpi importanti se si vuole andare avanti il più possibile. Soprattutto in difesa c’è più di qualche idea.

Mercato Lazio: suggestione Thiago Silva, proposto anche Otamendi

Grandi movimenti di mercato in Serie A, dove le principali squadre stanno cercando vari rinforzi in vista della prossima stagione ormai alle porte. La Lazio vuole puntellare il reparto difensivo, e stando a quanto riportato da Il Messaggero, pare ci sia stata un’idea piuttosto interessante e suggestiva: Thiago Silva, in uscita dal PSG. Il difensore brasiliano è ovviamente un colpo quasi impossibile, soprattutto vista la sua volontà di ritornare in patria. Proposto anche Otamendi inoltre, il quale sta trovando pochissimo spazio nelle file del Manchester City. Insomma la Lazio pensa in grande, ma dovrà agire come da grande.

Colpo in difesa: chi è il favorito?

Thiago Silva ed Otamendi sono senza dubbio dei giocatori difficili da prendere, soprattutto per via del loro alto costo in termini di ingaggio. Tare vuole trovare una soluzione più economica per la sua squadra, ed è per questo che sta accelerando per Kumbulla. Il giovane difensore albanese è conteso con l’Inter, ma attualmente è il preferito.