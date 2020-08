Calciomercato Juventus, pronto un addio in dirigenza

La stagione appena conclusa ha riesumato tantissimi dubbi nella Juventus, ed in particolare sull’operato svolto dalla dirigenza. L’addio di Sarri potrebbe essere stata solo la punta dell’iceberg, con qualche altra pedina che potrebbe ben presto saltare. Agnelli ha annunciato una sorta di rivoluzione, e l’arrivo di Pirlo ne è stata una sorta di dimostrazione.

Ultime Juventus: Paratici può dire addio

L’eliminazione dalla Champions è stata fatale per Sarri, ma il tecnico toscano potrebbe non essere stato l’unico a saltare. Nelle ultime ore infatti è tornata ad insidiarsi la voce riguardante l’addio di Fabio Paratici, attuale ds bianconero. Quest’ultimo, stando a quanto riportato da Rai Sport, sarebbe un altro indiziato per la brutta annata di cui è stata protagonista la Vecchia Signora. La scelta di Pirlo è stata infatti presa dallo stesso patron Agnelli, forse altro indizio di una possibile perdita dei poteri destinata a Paratici.

Addio Paratici? Le possibili destinazioni

Il futuro di Paratici è ancora molto incerto, ma quello che invece è chiarissimo è che da qui alle prossime settimane verrano effettuate altre valutazioni. Il ds bianconeri ha molte pretendenti, e continua a piacere soprattutto alla Roma. Oltre ai giallorossi attenzione alla pista Manchester United, ed in particolare al Barcellona, altro club in procinto di rivoluzionare praticamente tutto.

