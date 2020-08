Secondo la ‘Gazzetta dello Sport‘ ci sarebbero state le prime chiamate tra il nuovo tecnico Andrea Pirlo e l’asso portoghese Cristiano Ronaldo per discutere sul futuro del numero 7 con la maglia bianconera.

La società cerca di trovare il partner ideale di CR7

Andrea Pirlo sa bene che non può fare a meno di Cristiano Ronaldo nella sua Juventus. Il portoghese, negli ultimi due anni, si è rivelato (sarebbe assurdo dire il contrario) una pedina fondamentale nello scacchiere di Allegri prima e Sarri poi. Ed è per questo che la dirigenza sta cercando sul mercato il giusto giocatore per affiancarlo in attacco. In pole c’è sempre l’azzurro Arkadiusz Milik, ma il vero sogno è uno tra Alexandre Lacazette o Edin Dzeko. Per il momento l’ex Real Madrid si sta godendo ancora le vacanze prima del rientro per il ritiro della squadra.

E’ attratto dall’idea di essere allenato da un campione del mondo come Pirlo, quasi lo stesso effetto che ebbe quando a dargli istruzioni c’era Zinedine Zidane (anche se il francese aveva molto più esperienza del ‘Maestro’).

Tre allenatori in tre anni, Ronaldo vuole più spiegazioni dalla società

Da quando è arrivato in Italia il calciatore ha cambiato tre allenatori in tre stagioni. In campo ha sempre reso al massimo, anche se l’eliminazione in Champions League contro il Lione (secondo alcune fonti vicini al giocatore) brucia ancora. Ed è per questo che ha chiesto alla società di riflettere sui piani futuristici del club bianconero.