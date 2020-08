Calciomercato Juventus, Benzema di nuovo con CR7: bomba dalla Spagna

Calciomercato Juventus, Benzema è l’attaccante scelto da Pirlo: la bomba arriva dalla Spagna

Deve scegliere un attaccante il club bianconero, ed il calciomercato della Juventus si infiamma attorno al nome di Karim Benzema. Si formerà piano piano quella che è la Juventus di Andrea Pirlo, tecnico che a lungo si confronta con la sua dirigenza e con lo stesso Andrea Agnelli, presidente che nutre fiducia nel suo incarico. Le decisioni per il reparto offensivo dipenderanno dalle sue idee di gioco ed è per questo che nessuno può essere escluso dalle eventuali cessioni. Anche il futuro di Dybala, oltre a quello di Gonzalo Higuain, è in bilico.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato, Cavani annuncia: “Contatti con un club, presto saprete tutto”

Juventus, Benzema nuovamente con CR7: contatti avviati per la stella francese

Stando a quel che rivelano i colleghi del Don Balon, direttamente dalla Spagna, il futuro di Karim Benzema potrebbe essere in Italia e alla Juventus. Ancora una volta, Cristiano Ronaldo e lo stesso attaccante francese, potrebbero ritrovarsi assieme. Sarebbe lui la spalla ideale del fuoriclasse portoghese, accantonando così definitivamente l’ipotesi Arkadiusz Milik, con il Napoli che fa muro per la cessione alla Juve del bomber polacco. Sarebbero stati avviati anche i primi contatti con il patron dei blancos, Florentino Perez. Sarà difficile, ma Benzema alla Juventus è qualcosa di più di una semplice suggestione di una calda estate di calciomercato.