Domani ci sarà l’attesissima semifinale di Europa League tra l‘Inter di Antonio Conte e lo Shaktar Donetsk. A ‘Sportitalia‘ ha parlato il direttore sportivo degli ucraini.

Boto: “Concludiamo questa straordinaria stagione“

A ‘SportItalia’ è intervenuto il direttore sportivo dello Shaktar Donetsk, il portoghese Josè Boto. Ecco le sue dichiarazioni prima del match di domani sera contro i nerazzurri: “Il mondo non sta attraversando un bel periodo, manca la normalità in tutte le cose. Quando la palla inizia a rotolare tutto passa in secondo piano ed il calcio è il protagonista assoluto. Il nostro percorso è stato fantastico. Prima di approdare in Europa League abbiamo trasmesso un ottimo calcio anche in Champions. Chi è la favorita per domani? Se la mettiamo con i numeri abbiamo entrambe il 50% di passare.

Loro hanno disputato un ottimo campionato a differenza nostra, quindi credo che noi abbiamo più responsabilità. Lukaku? Sicuramente ottimo giocatore, ma anche gli altri della rosa non scherzano. Chi toglierei nello scacchiere di Conte? Molti di loro“.

Ancora Boto: “Di chi è il merito dei nostri grandi talenti? Del nostro presidente“

“Tutti dobbiamo lavorare su quello che ci dice il nostro presidente. Credo sia lui l’artefice nello scoprire tantissimi talenti brasiliani ed europei che approdano nel nostro club. Questa società è come una famiglia, tutti lavoriamo con entusiasmo. Sono sicuro che in Europa arriveranno grandi giocatori dalla nostra società“.