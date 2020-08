Calciomercato Roma: ecco il nuovo attaccante e non solo

La Roma viole Arek Milik. Il club giallorosso lavora per dare a Fonseca una prima punta giovane e capace di prendere il posto di Edin Dzeko.

Calciomercato Roma: Milik si avvicina?

Come riportato dal Corriere dello Sport, Arek Milik sarebbe diventato il primo obiettivo della Roma.

Il club capitolino, aspettando il denaro immesso dalla nuova proprietà, non vorrebbe rivoluzionare l’intera rosa ma procedere gradualmente per tornare in Champions League, abbassando i costi e contenendo le spese.

L’idea resta quella di vendere, magari Ünder e forse Veretout al Napoli, per arrivare ad Arek Milik e attendere l’offerta dell’Inter per Dzeko.

Chiudendo questo giro, poi, Guido Fienga avrebbe anche il denaro per presentare alla Fiorentina un’offerta super per Gaetano Castrovilli, centrocampista che piace molto a Fonseca.

Ultime Roma: Castrovilli e Milik ecco come

La realtà dice che il Napoli, dopo aver sentito Gattuso, vorrebbe Ünder. Ma non solo perchè il ds Giuntoli, dispiaciuto per come finì lo sprint di mercato lo scorso anno, avrebbe chiesto al prcuratore di Veretour di riaprire la trattativa.

In azzurro non vogliono accontentare Milik, che ha già trovato un accordo con la Juventus per un contratto di cinque anni a 4,5 milioni a stagione. Per questo motivo il Napoli preferirebbe venderlo alla Roma e non ai bianconeri.

Leggi anche >>> Mercato Roma, Smalling torna di moda