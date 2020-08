Calciomercato Napoli, Koulibaly via: rilancio del Manchester City

Termina una stagione difficile per il Napoli ma che è andato in crescendo nella seconda parte di stagione sotto la gestione di Gennaro Gattuso. Intanto, l’allenatore calabrese ha annunciato che l’80% della rosa resterà e che proverà con la società a non vendere i migliori. Ma non sarà facile, perché alcuni sono a fine ciclo e pronti alla cessione.

Koulibaly verso il Manchester City, ma il Napoli resiste

Sono Koulibaly, Allan e Milik i calciatori pronti a dire addio. Il primo, il difensore senegalese, è finito nel mirino del Manchester City da tempo. Il club inglese ha formulato le prime offerte nelle scorse settimane. Ma è troppa la distanza con il club di De Laurentiis che continua a chiedere 90 milioni di euro. Il City, invece, è salito dai 55 ai 65 milioni e potrebbe spingersi ancora oltre.

Napoli, nuova offerta del Manchester City per Koulibaly

Parte l’assalto a Koulibaly. Il Manchester City torna a rilanciare, il club inglese si sta affidando a Fali Ramadani, agente del giocatore e i contatti restano intensi e vivi. Affare che potrebbe chiudersi tra 75 e 80 milioni di euro. Intanto, la società azzurra, ha già bloccato Gabriel, il difensore del Lille ha già detto sì e i club hanno raggiunto l’intesa. Si attende solo l’ufficialità di Koulibaly.