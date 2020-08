La Lazio di Simone Inzaghi è già pronta per la prossima stagione: i biancocelesti saranno protagonisti anche in Champions League e stanno cercando di allestire una rosa all’altezza, con colpi di calciomercato molto importanti.

Calciomercato Lazio, Raiola ‘propone’ Bonaventura

Il primo, grande, colpo di mercato sarà quasi certamente David Silva. Il fantasista spagnolo ha terminato il suo contratto con il Manchester City ed è pronto ad accordarsi a parametro zero con la Lazio. Firmerà un contratto triennale a 3,5 milioni di euro annui, in quella che sarà la sua prima esperienza italiana dopo Liga e Premier League. Inoltre per i biancocelesti sarà di fondamentale importanza trattenere i big: da Immobile, che ha giurato eterna fedeltà, a Luis Alberto e Milinkovic Savic, i due più richiesti sul mercato. Intanto dalla Serie A potrebbe arrivare ulteriore esperienza, in campo nazionale ed internazionale: Giacomo Bonaventura.

Per Bonaventura problemi d’ingaggio

Il jolly del centrocampo ha detto addio al Milan dopo la conclusione del suo contratto e sta cercando il miglior progetto tecnico per il proseguimento della sua carriera. Secondo quanto riferito da Il Messaggero, Mino Raiola avrebbe offerto Bonaventura alla Lazio, per mettere a posto le lacune biancocelesti. Simone Inzaghi e Igli Tare ci stanno pensando e valutano: i problemi restano quelli relativi alla tenuta fisica, non perfetta negli ultimi anni, e al lauto ingaggio che l’ex rossonero percepisce.

