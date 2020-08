Calciomercato Juventus: Pogba, ecco cosa ha fatto Pirlo

La Juventus lavora per accontentare in parte Andrea Pirlo. Il nuovo allenatore ha chiesto 2 nomi e di trattenere Ronaldo.

Mercato Juvenuts: Pogba e un attaccante

La Juventus di Pirlo vuole ripartire da due nomi importanti. Il sogno si chiama Paul Pogba, allievo del professore ai tempi della Juventus. L’esigenza è un centravanti e per questo la Juve continua a muoversi per Milik, Jimenez, Dzeko, Morata.

Questi 4 calciatori sarebbero perfetti per giocare con Cristiano Ronaldo e per sfruttare ancora meglio le capacità realizzative del portoghese come a Madrid accadeva con Benzema.

Dunque sono questi i nomi che i bianconeri inseguono sul mercato, oltre anche ad uno sfoltimento della rosa e i colpi che Fabio Paratici ha già messo a segno: Dejan Kulusevski e Arthur Melo.

Juventus, come Pirlo valuta la rosa

In difesa Andrea Pirlo ammira De Ligt e Demiral. La coppia centrale potrebbero essere composta da questi due calciatori dopo novembre. Fino ad allora si giocheranno il posto Bonucci, Chiellini e Demiral, sempre che non ci sia la decisione di giocare a tre.

Al momento non ci sono grandi movimenti sulle fasce laterali dove tornerà a Torino Luca Pellegrini, terzino sinistro che è tornato dal prestito al Cagliari. Occhio a Emerson Palmieri del Chelsea e Robin Gosens dell’Atalanta, ma solo se dovesse essere ceduto Alex Sandro.

A destra, invece, Cuadrado partirebbe titolare e cercherebbe un’alternativa.

Pirlo ha in mente un centrocampo con un regista che tocchi molti palloni, per questo dovrà prima provare Rodrigo Bentancur, anche se il talentino sembra destinato al ruolo di mezzala. In attacco, come detto, solo Ronaldo è confermato ad oggi.

