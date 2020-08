Calciomercato Juventus: corsa all’attaccante, la situazione

Juventus, si lavora per una prima punta. Non sarà facile per i bianconeri trovare l’uomo giusto.

Mercato Juventus: ecco l’attaccante

Il rebus dell’estate si chiama “attaccante Juve”. Non sarà semplice per i bianconeri trovare una prima punta da affiancare a Ronaldo cercando di spendere poco.

Come riportato da Tuttosport, infatti, la Juventus vorrebbe voltare pagina, magari persino stracciarla così come il contratto di Higuain.

Nei piani della società e dello staff tecnico c’è un nuovo numero 9 ma non sarà semplice vista la crisi di bilancio dei bianconeri.

Paratici per far contento Pirlo sta lavorando su diverse trattative per il sostituto di Higuain e i profili in ballo sono tanti e variegati.

Juventus: i profili per il dopo Higuain

I più gettonati restano Milik e Raul Jimenez, i due sono sulla vetta delle preferenze: con l’entourage del polacco che ha già dato un ok di massima (ma c’è da trovare una intesa con De Laurenttis che chiede 40 milioni) e l’agente del messicano Jorge Mendes sta provando a convincere il Wolverhampton per trovare una soluzione.

Ma ecco che il nome di Dzeko, soluzione più economica, potrebbe mettere tutti d’accordo. Certo il bosniaco non svecchierebbe la Vecchia Signa.

Attenzione poi alla pista Lacazette dell’Arsenal e Morata dall’Ataletico Madrid. Soluzioni interessanti, ma in ogni modo di ripiego.

