Calciomercato Juventus, si complica un obiettivo a centrocampo

La Juventus vuole rinforzarsi ancora di più per la prossima stagione, e soprattutto a centrocampo vorrebbe colmare più di qualche lacuna evidenziata in questa difficile annata. Matuidi, Pjanic e Khedira saranno comunque assenze importanti, ed è chiaro che servirà un innesto di qualità in quella zona di campo. Uno degli obiettivi principali? Aouar, talentino del Lione.

Ultime Juventus: due big inglesi minacciano il colpo Aouar

Lo aveva già dimostrato, ma anche in Champions ha dato l’ennesima prova di tutto il suo talento. Aouar si sta prendendo il palcoscenico europeo, e adesso la Juventus dovrà accelerare i tempi se vuole davvero provare a strapparlo al club francese. Operazione tutt’altro che facile però, anche perchè stando a quanto riportato da L’Equipe, pare che anche Manchester City e Arsenal si stiano inserendo nella corsa. Tutto che si complica quindi, e un obiettivo che appare sempre più lontano.

Colpo a centrocampo: Aouar o Pogba

Aouar è conteso da diverse squadre, ed è possibile che la Juventus abbandoni la pista in via definitiva. I bianconeri però continuano a rincorrere l’altro vero obiettivo a centrocampo: Paul Pogba. I due francesi sono seguiti da tanto tempo, e la sensazione è che possa esserci un assalto ad uno dei due. Entrambi sono difficili prede, e la Vecchia Signora rischia di restare con un pugno di mosche.