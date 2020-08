Calciomercato Inter, assalto al campione del Napoli

L’Inter è ancora in corsa per gli obiettivi di stagione. Il club nerazzurro si trova impegnato nella corsa all’Europa League e dovrà affrontare in semifinale lo Shahtar Donetsk il 17 agosto. Poi l’eventuale finale del 21 contro Manchester United o Siviglia. Antonio Conte e la squadra ci credono e continuano ad allenarsi. Intanto, la società già è proiettata alla prossima stagione e vuole farsi trovare pronta nelle prossime settimane di mercato.

Inter, non solo Tonali si punta anche un altro centrocampista

Il club ha chiuso il colpo Hakimi nelle scorse settimane ed ora è praticamente ad un passo dall’ufficializzare Sandro Tonali. Poi Kumbulla o Smalling, possibile che arrivino anche entrambi con l’eventuale cessione di Skriniar. Ma non è finita qua per il reparto di centrocampo. I nerazzurri vogliono acquistare due calciatori in quel ruolo e dopo Tonali si punterà forte su due mediani, tra i migliori al mondo. L’Inter, infatti, proverà ad acquistare Allan del Napoli o Kantè del Chelsea.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, assalto a Dzeko

Inter, offerta per Allan

I nerazzurri dovranno vedersela con l’Everton ch già è arrivato vicino ai 40 milioni di euro richiesti dal Napoli (dove però non convince la formula ricca di bonus). Il calciatore ha già dato l’ok per il trasferimento, ora però il fattore Conte potrebbe incidere e Allan restare in Serie A.