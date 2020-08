Calciomercato Fiorentina, pronto il colpo dal Bayern Monaco

La Fiorentina si attiva sul mercato, e pensa a come tornare ai vertici del campionato. Commisso è scatenato, e in vista della prossima sessione ha intenzione di ripetere un colpo alla Ribery: serve esperienza e voglia di vincere.

Mercato Fiorentina: pronto l’assalto a Javi Martinez

Tra i vari obiettivi della Fiorentina c’è anche Javi Martinez, centrocampista del Bayern Monaco classe 88′. Lo spagnolo è dal 2012 in Germania, e la sua grandissima esperienza potrebbe tornare davvero molto utile alla causa viola. La voglia di rivalsa di una piazza che ha bisogno di un giocatore esperto e con grande carisma, così come lo è l’ex Athletic di Bilbao. E’ chiaro che si tratti di un’operazione molto difficile, specie perchè si dovranno tenere in considerazione due fattori: la volontà del giocatore, e soprattutto la volontà del club bavarese. Questo quanto riportato da Sky.

Colpo Javi Martinez: carta Ribery

Javi Martinez è un obiettivo concreto per la Fiorentina, la quale sa di poter contare anche su una carta da giocarsi: Ribery. Il francese è un ex compagno del centrocampista, e potrebbe convincerlo a sposare il progetto viola. Lo stesso esterno si è sempre prodigato in chiave mercato, e stavolta può davvero essere il protagonista di quello che sarebbe un vero e proprio colpaccio.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Fiorentina, si lavora ad un ritorno in Serie A: le ultime