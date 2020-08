Notizie Roma, sospiro di sollievo per il figlio di Karsdorp

Roma avrà sempre un posto speciale nel cuore di Karsdorp, indipendentemente da come andrà a finire dal punto di vista sportivo: la sua storia è commovente.

Roma, arriva la lieta notizia sul figlio di Karsdorp

Arrivato nella capitale nel 2017, il terzino non è mai riuscito ad imporsi veramente e mostrare al pubblico giallorosso le sue potenzialità. Tra prestiti e qualche infortunio di troppo, ora anche il suo futuro è un punto di domanda. Ma dal punto di vista umano, c’è qualcosa che legherà sempre il giocatore, le persone e la città. A Roma è nato un anno fa suo figlio, all’ospedale del Bambino Gesù, una vera e propria eccellenzia in campo pediatrico nazionale. Ed è sempre nella stessa struttura, che il piccolo si sta curando. C’è il massimo riserbo sulle condizioni del pargolo e sulle stesse cause del ricovero, che non sono state chiarite, anche dopo che sono passate ormai settimane dal suo ritorno nella clinica. Per fortuna, un paio di giorni fa, sua madre Astrid ha postato una foto che ritrae il bambino nel suo letto di ospedale. Un sospiro di sollievo per tutti.

Il futuro di Karsdorp è tutto da scrivere

Dal canto suo la Roma sta supportanto Karsdorp e la sua famiglia in tutti i modi, si legge sulla Gazzetta dello Sport. Stretto contatto coi medici, in maniera continua, quadrato mediatico intorno alla vicenda per evitare qualsiasi fuga di notizie. In questo momento l’ex Feyenoord è concentrato solo sulle condizioni del figlio, per il mercato c’è ancora tempo.