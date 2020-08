Calciomercato Roma: Dzeko in vendita, è asta tra Inter e Juve

La Roma è pronta a ripartire. La squadra giallorossa si è fermata in questa stagione con un quinto posto in Serie A e gli ottavi d’Europa League. Dalla prossima stagione però si ripartirà con un nuovo progetto ricco e pieno d’entusiasmo. Via James Pallotta che ha ceduto la società a Dan Friedkin.

Roma, Dzeko messo sul mercato: è asta in Serie A

Ormai è quasi sicuri, nonostante un contratto fino al 2022, Edin Dzeko non resterà a Roma. Il capitano e leader giallorosso andrà via e sarà uno dei tanti sacrificati. Mister Fonseca perderà un perno fondamentale per la manovra del proprio gioco. Obiettivo alleggerire il tetto ingaggi, troppo alto quello di Dzeko che farà risparmiare circa 30 milioni lordi alla Roma. All’età di 34 anni però può restare ancora in Serie A. Ci sono due club che sono su di lui, Inter e Juventus. I nerazzurri corteggiano il bosniaco dallo scorso anno, mentre la Juve di Pirlo abbandona la pista Milik e pensa a lui.

Roma, ultimo sgarbo di Pallotta

Intanto, come riportato dal Corriere dello Sport, arriva l’ultimo sgarbo da parte di Pallota che ha imposto ai dirigenti di non aver nessun contatto con il nuovo proprietario Friedkin finché non sarà tutto ufficiale. Si attendono le prossime settimane.