Calciomercato Parma, scelto il tecnico per la prossima stagione

Terminato il summit di mercato in casa Parma che ha visto presenti il neo direttore Carli, Lucarelli e quella che sarà la guida tecnica per gli emiliani la prossima stagione.

Parma, D’Aversa sarà l’allenatore per la prossima stagione

Ha fatto troppo bene Roberto D’Aversa per non meritarsi una conferma, nonostante quello che è stato il marasma derivante dall’addio di Daniele Faggiano, attualmente direttore sportivo del Genoa. Come riferisce Sky Sport, si è arrivati ad un accordo in tempi relativamente brevi, ragion per cui si andrà avanti così: da oggi si comincia a lavorare in vista della prossima stagione, a partire dal calciomercato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Daniele Faggiano nuovo ds del Genoa: i dettagli

Parma, i nomi per la prossima sessione di mercato

Il primo nome è una vecchia fiamma: stiamo parlando di Sebastiano Esposito, giovane attaccante dell’Inter, a lungo corteggiato proprio dai ducali l’anno scorso e mai agguantato, anche per volontà dello stesso calciatore. All’epoca l’attaccante napoletano era convinto di potersi giocare le sue chances tra i nerazzurri, oggi invece può partire in prestito. Ma non sarà facile accaparrarselo, visto che su di lui ci sono anche Bologna e Genoa. Mentre continua il pressing per Benali del Crotone, si registra un’offerta per Sepe dal Torino: i granata devono cercare un sostituto di Sirigu in rotta con la società, e hanno puntato l’estremo difensore napoletano.