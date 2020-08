Calciomercato Juventus, scambio per Pogba: le ultime

Juventus, Paul Pogba può arrivare per davvero. Secondo le ultime di mercato, il centrocampista francese sarebbe la prima richiesta di Andrea Pirlo.

Mercato Juventus: Pogba per Dybala, affare possibile

La Juventus vuole Paul Pogba. Come riportato da Tuttosport, i bianconeri sono di nuovo interessati all’ex centrocampista al di là delle smentite di rito.

Ad oggi di scontato non c’è ancora nulla ma qualcosa si muove La Juve, infatti, è da mesi in trattativa con il numero 10 per rinnovare il contratto (scadenza 2022), tuttavia viste anche le difficoltà, Paratici al suo posto vorrebbe regalare ad Andrea Pirlo un grande centrocampista.

Ultime Juventus: quanto costa Pogba

Dybala e Pogba hanno un valore di mercato analogo (intorno ai 100 milioni) e vista la richiesta di ingaggio dell’ex Palermo (15 milioni), anche sulle cifre del contratto ci siamo. Pogba tornerebbe di corsa in Italia, soprattutto con Pirlo in panchina, mentre Dybala già un anno fa aveva detto “no” al Manchester ma questa volta le cose potrebbero essere diverse.

Juventus: su Dybala altre due big

Ma non è finita perchè alla Joya stanno facendo un pensiero anche nel quartier generale del Manchester City, dove tra una stagione saluteranno Aguero. Stessa idea anche per il Real.

Il City, in più del Real Madrid, ha anche la possibilità di spendere una cifra importante (90-100 milioni) oppure inserire una contropartita. Lo scambio Cancelo-Danilo dell’anno scorso ha rafforzato i rapporti tra le due società.

