L’avvento di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus ha cambiato anche le carte e le opzioni di calciomercato dei bianconeri. Uno dei possibili partenti è Gonzalo Higuain, da tempo non più al centro del progetto tecnico e volenteroso di cambiare aria.

Calciomercato Juventus, il papà di Higuain svela il futuro del Pipita

La Juventus ha iniziato una mini-rivoluzione per la prossima stagione: le intenzioni sono quelle di svecchiare la rosa e alleggerire il monte ingaggi che negli anni è aumentato sempre più. Gonzalo Higuain potrebbe tornare verso casa, con il River Plate interessato ad un suo ritorno. Per la Juve, però, non è semplice trovare una sistemazione per il Pipita, per il valore che si dà al suo cartellino: 25 milioni di euro. Al momento non ci sono club che hanno offerto tale cifra ma i bianconeri continuano a sperare. Intanto il padre del Pipita, Jorge Higuain, ha smentito qualsiasi voce di un addio, ai microfoni di Planeta 947.

“Non è vero che la Juventus non lo vuole più, sono tutte storie inventate”.

Ritorno al River Plate? “Al momento è quasi impossibile“.

Il contratto del Pipita

Per un addio più rapido e per riavvicinarsi a casa, si era parlato anche di una rescissione consensuale tra Higuain e la Juventus e, successivamente, di un accordo con il River Plate. Jorge Higuain ha parlato anche di questo.

“Non rinuncerà al suo contratto per andarsene altrove. Credo che lo rispetterà fino alla fine e solo nel 2021 valuterà se giocare nel River o in altri club da svincolato”.

