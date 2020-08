Clamoroso quanto potrebbe accadere nelle prossime settimane con il giro di panchine. Antonio Conte ha sparato a zero sulla società nei giorni scorsi, che non lascerà passare inosservato la cosa. Il club nerazzurro non può più tollerare queste uscite del tecnico italiano che non è per nulla controllabile in certe occasioni. Per questo potrebbe dire addio e far approdare a Milano uno dei migliori allenatori in circolo.

Inter, Simeone lascia l’Atletico Madrid

Diego Simeone, allenatore argentino dell’Atletico Madrid, sembra ormai aver concluso la sua grande e lunga avventura sulla panchina dei Colchoneros. L’eliminazione ai quarti di finale di ieri contro il Lipsia potrebbero dare modo di ricominciare con un nuovo progetto sia per il club che per l’allenatore, pronti a separarsi. Ora può approdare in Italia come aveva già annunciato anni fa.

Inter, Simeone a Milano e Allegri all’Atletico Madrid

Più volte nel corso della sua carriera, Diego Simeone ha annunciato di voler tornare in Italia ma da allenatore e sulle panchine di Lazio o Inter, dove ha lasciato un pezzo della propria vita da calciatore. I nerazzurri lo corteggiano da anni e questo potrebbe essere l’anno giusto. Addio dall’Atletico, che intanto pensa a chiudere per Max Allegri e approdo dell’argentino a Milano, con l’addio di Conte che prende sempre più quota dopo la rottura con la società.