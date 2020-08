Il decimo posto raggiunto all’ultima giornata non ha soddisfatto completamente la Fiorentina che ora sta cercando di migliorare la rosa in chiave calciomercato per un campionato di livello maggiore.

Calciomercato Fiorentina, Vlahovic va via in prestito

Sono mancati i gol, tante volte, alla squadra di Beppe Iachini che ha dovuto fare i conti con l’assenza prolungata di Frnack Ribery per molti mesi e con l’inesperienza dei giovani attaccanti in rosa. Da Chiesa a Cutrone, passando per Dusan Vlahovic, la Fiorentina non ha saputo reggere la pressione di partite molto delicate in tante occasioni. E’ per questo che la squadra di Rocco Commisso sta puntando Krysztof Piatek, attaccante dell’Hertha Berlino e vecchia conoscenza del calcio italiano. Il polacco, secondo la dirigenza viola, è l’attaccante perfetto da affiancare al duo Ribery-Chiesa per migliorare in zona offensiva. Ma l’eventuale arrivo del polacco, toglierebbe ulteriore spazio a Dusan Vlahovic, già ai margini dopo il ritorno in campo do Christian Kouamé nel post-lockodown.

Vlahovic può andare al Verona

Secondo quanto si legge su tuttomercatoweb.com, il futuro di Dusan Vlahovic sarà lontano da Firenze, almeno per la prossima stagione. L’Hellas Verona, alla ricerca di un centravanti, ha chiesto, infatti, ai viola il classe 2000 in prestito per la prossima stagione. La valutazione della Fiorentina sarà molto breve perché si deciderà se cedere lui o Patrick Cutrone.

