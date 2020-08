Barcellona-Bayern Monaco: goleada al da Luz (VIDEO HIGHLIGHTS)

Barcellona-Bayern Monaco è il penultimo quarto di finale della Champions League: all’Estádio da Luz è andata in scena una partita clamorosa: ecco gli highlights.

Barcellona-Bayern Monaco: gli highlights

Al quarto minuto di gioco Thomas Muller porta subito in vantaggio i bavaresi con una delle azioni tipiche del Bayern Monaco: implacabile, poi, il tedesco sotto porta. Al 7′ c’è il pareggio del Barcellona con una disattenzione di David Alaba che devìa in porta un pallone diretto a Suarez. Ma il Bayern non si perde d’animo e torna ad attaccare e tra il 22′ e il 31′ mette a segno altre tre reti: parte Ivan Perisic che mette fuori causa ter Stegen con un ottimo sinistro. Poi è il turno di Gnabry, servito splendidamente da Goretzka e infine è ancora Muller a mettere defintivamente ko il Barcellona.

Secondo tempo – Nella ripresa il Barcellona accorcia le distanze con un grandissimo gol di Luis Suarez ma le possibilità di rimonta sono subito tagliate dal gol del 2-5 di Joshua Kimmich, servito in area di rigore da una splendida azione di Alphonso Davies. A chiudere la partita, il 2-6 di Robert Lewandowski e il gol dell’ex di Philippe Coutinho per il 2-7 definitivo.