Inter, senti Vidal: “Ecco dove vorrei giocare”

Inter e Juventus avvisate, Arturo Vidal ha svelato il suo futuro. Il centrocampista cileno sembrerebbe non aver dubbi riguardo al suo futuro in campo.

Mercato Inter: Vidal vuole restare al Barcellona

Arturo Vidal allontana un po’ a sorpresa tutte le sirene di mercato. Il centrocampista in questo momento ha preferito concentrarsi sul ‘dentro o fuori’ del quarto di Champions contro il Bayern Monaco, sua ex squadra.

Il cileno si è detto molto felice con la maglia del Barcellona, club che lo ama e dove ha trovato compagni di squadra (tra i quali Messi) che lo stimano molto.

Per questo Re Artu ha speso parole dolci per i blaugrana nella conferenza della vigilia.

“Oggi sono qui, il Barcellona è il miglior club al mondo e quella di domani per me sarà una partita diversa da qualsiasi altra”.

Inter, Vidal non vuole andar via

Vidal, seppur non sempre titolarissimo, crede nella qualificazione ai danni del suo ex club che ritroverà in campo per la prima volta dopo il passaggio in Liga:

“Sono campioni di Germania e hanno vinto la Coppa nazionale ma questo per noi non è un problema, il motivo? Noi siamo il Barça e se faremo ciò che sappiamo passeremo sicuramente il turno. Per questo dico che domani andremo in campo e daremo tutto”.

Leggi anche >>> Inter, sfida di mercato al Napoli