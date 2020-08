Inter, arriva la decisione sul futuro di Conte

Inter, resta in bilico il futuro di Antonio Conte. Come riportato da Sky Sport, la permanenza in panchina non sarebbe così scontata.

Inter, Conte resta? L’annunico di Sky

Al termine dell’Europa League, come riportato da Sky, dovrebbe andare in scena il faccia a faccia tra Antonio Conte e la dirigenza dell’Inter (in primis, con Steven Zhang).

L’incontro sarà necessario per chiarire il futuro dell’allenatore. In questo momento tutto lascia pensare che, alla fine, Conte potrebbe rimanere sulla panchina nerazzurra.

Secondo le ultime sugli umori del tecnico, impegnato con la squadra nella preparazione della semifinale di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk che si giocherà lunedì a Dusseldorf, sembrerebbero positivi.

Inter: Conte non dipende dall’Europa

La sua permanenza o meno, dunque, non dipende dalla vittoria dell’Europa League.

Il cammino europeo, soprattutto se dovesse concludersi con l’alzata al cielo del trofeo, potrebbe essere un ulteriore stimolo per il tecnico e per l’ambiente, ma un’uscita anticipata non pregiudicherebbe il suo futuro.

A far male, infatti, sono state le parole post Atalanta che nessuno a Milano ha dimenticato. Per questa ragione, alla luce delle pesanti uscite post Atalanta-Inter, un confronto con Zhang sarà comunque importante per tutto l’ambiente, per il tecnico stesso, per il presidente e per i dirigenti infuriati per le parole del mister.

