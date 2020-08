Calciomercato Juventus, due big nel futuro di Dybala

Il mercato di Serie A entra nel vivo, e anche la Juventus pensa e ragiona in vista della prossima stagione. Saranno fatti dei colpi importanti senza dubbio, ma occhio anche a chi può partire. In rosa ci sono diversi giocatori in esubero, altri invece sono semplicemente richiesti dalle big europee. Un esempio? Dybala.

Mercato Juventus: dubbio Dybala per il futuro, due ipotesi

Il futuro di Dybala è ancora molto incerto, e se da una parte si tenterà il rinnovo fino alla fine, dall’altra invece l’intenzione della Juventus è quella di cedere di fronte ad un’offerta da 100 milioni. A quel punto però la strategia bianconera sarebbe chiara: cercare di coinvolgere la Joya in qualche affare. Ad oggi ci sono sia il Real Madrid che il Manchester City interessati: con le due big si possono imbastire delle trattative importanti, magari puntando a Gabriel Jesus, oppure ad Isco e Asensio. Insomma la Vecchia Signora sarebbe anche disposta a cedere l’argentino, ma a patto che si arrivi ad un altro campione.

Futuro Dybala: Agnelli riflette

Dybala resta un patrimonio per la Juventus, la quale vorrebbe ovviamente tenerselo stretto. Ma se prima l’argentino era considerato incedibile, adesso la situazione è molto diversa. Serve monetizzare il più possibile, e se dovesse arrivare un’offerta allettante, ecco che lo stesso Agnelli penserebbe a lasciar partire il campione.

