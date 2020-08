Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo via: può giocare con Messi

Termina una stagione deludente per la Juventus. Scudetto vinto e persi altri due trofei nazionali come Supercoppa e Coppa Italia, poi l’eliminazione in Champions League agli ottavi di finali ai danni del Lione. Nei giorni scorsi l’esonero di Maurizio Sarri e la tanta delusione del presidente Agnelli. In tanti altri calciatori pagheranno, mentre altri hanno mostrato un palese malessere, come nel caso di Cristiano Ronaldo.

Juventus, Cristiano Ronaldo può andare via

La Juventus vorrebbe tenere il portoghese fino al 2022, la data per la scadenza di contratto, ma potrebbe non essere così. Il giocatore è deluso della sua avventura con la maglia della Juventus e potrebbe decidere di cambiare aria. L’annuncio di Andrea Pirlo non sembra aver convinto il campione portoghese.

Juventus, Cristiano Ronaldo al Barcellona con Messi

Dalla Spagna arriva il clamoroso annuncio di un possibile addio di Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese non solo potrebbe lasciare la Juventus, ma potrebbe farlo per tornare a giocare in Spagna e non con la maglia del Real Madrid. Secondo quanto riportato da Diario Sport, il calciatore si è proposto al Barcellona e potrebbe formare una coppia incredibile con Leo Messi. Il suo agente Jorge Mendes ha già offerto il giocatore ad altri club, così come è capitato anni fa prima di finire alla Juve.