News Juventus, tegola per il club. Infortunio per il calciatore

Brutte notizie per il club campione d’Italia. Il calciatore questa mattina si è operato e dovrà stare fermo per quasi tre mesi. Lo ha comunicato la società poco fa con un nota sul proprio sito ufficiale.

De Ligt intervento alla spalla ok. Ritorna tra tre mesi

Questa mattina, il difensore bianconero Matthijs De Ligt si è sottoposto ad un intervento chirurgico di stabilizzazione della spalla destra. E’ stato operato alla clinica UPMC Salvator Mundi di Roma. L’intervento è stato realizzato dal dottor Volker Mushal, aiutato dagli altri dottori Bryson Lesniak e Fabrizio Margheritini. Ad assistere c’era il responsabile sanitario del club, Luca Stefanini.

L’intervento è andato a buon fine. Il nazionale olandese dovrà star fermo per tre mesi prima di ritornare in campo ad allenarsi con il resto dei compagni di squadra.

In attesa di definire la data del ritiro, il tecnico Pirlo sceglie chi far rimanere o partire

In attesa del rientro in campo di De Ligt e di ritornare ad allenarsi per l’inizio della nuova stagione, la nuova Juventus del tecnico Andrea Pirlo comincia a prendere forma. Non c’è posto più in squadra per Blaise Matuidi (a breve dovrebbe essere ufficializzato il suo passaggio all’Inter Miami di David Beckham che milita nella Major League Soccer), Sami Khedira (si parla di una rescissione consensuale) e Gonzalo Higuain (probabile ritorno in Liga).