Calciomercato Napoli, è derby tra big per un gioiello

Il mercato di Serie A entra sempre più nel vivo, e in questi ultimi giorni sono state tante le indiscrezioni trapelate per quanto riguarda le big del nostro campionato. Attenzione al Napoli, intenzionato a tornare ai vertici della classifica, e che senza ombra di dubbio sarà atteso da una prossima sessione incandescente.

Mercato Napoli: City e United si sfidano per Koulibaly

Se da una parte ci saranno degli innesti importanti, dall’altra parte invece attenzione a chi può partire. Il Napoli si vuole tenere stretti i suoi gioielli, ma la sensazione è che quanto prima arriverà qualche offerta importante. La squadra partenopea ragiona per quanto riguarda la situazione Koulibaly, e ancora una volta si trova di fronte a due corazzate pronte a sfidarsi: Manchester City e Manchester United. Le due squadre inglesi, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, potrebbero tornare all’assalto molto presto, e magari accontentare le richieste di De Laurentiis.

Koulibaly: United in pole?

City e United non si danno per vinte, e sperano ancora di strappare Koulibaly al Napoli. Il centrale senegalese, nonostante diverse sbavature, resta comunque uno dei migliori in Europa nel suo ruolo, e a questo punto appare scontato un assalto importante. Ad oggi possiamo considerare lo United in pole, perchè? E’ stata la squadra a farsi presente prima del City, e soprattutto perchè la squadra di Guardiola ha già ingaggiato Akè.

