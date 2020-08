Calciomercato Monza, acquistato a titolo definitivo un difensore dalla A

Gran colpo di mercato del Monza di Silvio Berlusconi e dell’ad Adriano Galliani. La squadra lombarda ha prelevato, dalla Serie A, uno dei difensori che si è distinto maggiormente nella squadra di quest’anno.

Colpo Monza, preso Giulio Donati

Il Monza non ha nessuna intenzione di fare la comparsa in Serie B. Sembra chiaro che l’obiettivo del club di Berlusconi è quello di mandare, per la prima volta nelle storia, la squadra in Serie A. E’ ufficiale l’acquisto di Giulio Donati dal Lecce. Con la maglia salentina, in questa stagione, ha totalizzato 20 presenze segnando una rete. Questo il comunicato ufficiale della società sul proprio sito: “Dopo i colpi a centrocampo e in attacco, siamo lieti di annunciare che nella famiglia del Monza è arrivato un grande difensore: ecco Giulio Donati che ha firmato un contratto fino al giugno del 2023. Ha iniziato la sua carriera con la Primavera dell’Inter.

Il debutto in A proprio con il Lecce a 20 anni. In B le esperienze con Padova e Grosseto. Poi l’esperienza in Germania con Bayer Leverkusen e Mainz. Senza dimenticare le 21 presenze con la nazionale Under 21“.

Ora si punta a Coda e Romulo

Il calciomercato per Adriano Galliani è appena cominciato. Dopo gli acquisti ufficiali di Maric, Gytkjaer, Barberis e appunto Donati è quasi fatta per l’arrivo degli svincolati Massimo Coda e Romulo.