Calciomercato Milan: si avvicina il colpo dal Benfica

Milan, apertura del Benfica per il colpo di mercato. Il club spera di strappare ai lusitani il centrocampista.

Mercato Milan 2020: Florentino Luis si avvicina

Il Milan potrebbe subito tentare l’affondo decisivo per Florentino Luis. Il Benfica, secondo quanto riportato da MilanLive, avrebbe aperto al prestito con obbligo di riscatto.

Il club rossonero, che ricordiamo ha un budget di mercato di massimo 75 milioni e non vorrebbe svendere nessun campione, avrebbe pensato a questa formula per acquistare il centrocampista portoghese. Secondo la stampa lusitana ora le condizioni per chiudere il colpo ci sarebbero.

Il Milan in questi giorni sarebbe in contatto con l’ex Manuel Rui Costa che si sarebbe convinto di questa soluzione per accontentare il giocatore che ha già chiesto la cessione. Florentino, infatti, vorrebbe dare una svolta importante alla sua carriera si a livello di club, sia a livello di contratto.

Ultime Milan: le cifre dell’affare Florentino

Il ventenne arriverebbe al Milan senza troppe pressioni visto il rendimento della coppia Bennacer – Kessie, considerati i due titolari anche per il prossimo anno.

Per queste ragione, nelle prossime settimane, l’affare con il Benfica potrebbe andare in porto e la dirigenza di Via Aldo Rossi dovrebbe accelerare. La cifra per il riscatto sarebbe subito fissata in 35 milioni di euro.

