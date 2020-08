Calciomercato Milan, tentazione dalla Roma per l’attacco

Il calciomercato di Serie A entra sempre più nel vivo, e in queste ultime settimane la maggior parte delle squadre ha in mente di programmare nuovi colpi in vista della prossima stagione. Attenzione soprattutto al Milan, reduce da un finire di campionato davvero molto positivo, e che sicuramente nella prossima annata dovrà alzare ulteriormente l’asticella.

Ultime Milan: idea Schick dalla Roma, ecco quanto costa

Se c’è un reparto che ha sicuramente funzionato post lockdown, è senza dubbio l’attacco. Il Milan è riuscito a segnare tanto, a convincere, e a trovare in Ibrahimovic il suo leader sia tecnico che spirituale. Ora però, anche al cospetto dei maggiori impegni previsti per la nuova stagione (Europa League), i rossoneri potrebbero aver bisogno di giocatori in più, magari che siano pronti e con voglia di fare bene. Nelle ultime ore è spuntata una nuova tentazione: parliamo di Schick, attaccante ceco che farà rientro alla Roma dopo la buona esperienza al Lipsia. I giallorossi lo valutano circa 25 milioni di euro, così come riportato da Tuttosport.

Suggestione Schick: tirocinio con Ibra

Schick non sarà riscattato dal Lipsia, ma la sensazione è che la sua permanenza alla Roma durerà pochissimo. Sia la squadra capitolina che il giocatore stesso hanno intenzione di fare esperienze diverse, e chissà che il Milan non possa approfittarne. Il tirocinio con Ibra farebbe parecchio comodo, e la sua presenza si andrebbe ad aggiungere insieme a quelle di Rebic e Leao, completamente centrali nei piani della società di Milano.

