Calciomercato Milan, torna il campione: “Rossoneri nel mio cuore”

Il primo obiettivo per il centrocampo del Milan è il ritorno in rossonero di Tiemoué Bakayoko. Dopo il prestito al Monaco, il centrocampista è rientrato al Chelsea dove però hanno deciso di non puntare su di lui. Per questo la società rossonera, che ha già un accordo di massima col giocatore per la riduzione (netta) dell’ingaggio ora deve trovare una soluzione con i Blues. Lo stesso Bakayoko ha mandato un messaggio: “Il Milan è nel mio cuore, vedremo”.

